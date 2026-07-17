موسكو: الغرب يتهم روسيا دون دليل بتنفيذ أنشطة سيبرانية خبيثة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الغرب لم يقدم أي أدلة ملموسة على اتهامه لروسيا بتنفيذ "أنشطة خبيثة في الفضاء السيبراني".

وقالت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الروسية - : "في الثالث عشر من يوليو، نفذت مجموعة من الدول والمنظمات التي تنتهج سياسات عدائية تجاه روسيا سلسلة جديدة من الهجمات الإعلامية المنسقة، متهمةً بلادنا دون دليل بـ 'النشاط الخبيث المستمر' في الفضاء السيبراني".

وأضافت أن نظام كييف يحاول تعطيل الخدمات الإلكترونية الروسية وسرقة البيانات الشخصية للمواطنين الروس لاستخدامها في عمليات لاحقة.. بالإضافة إلى تشغيل شبكة كاملة من مراكز الاتصال الأوكرانية، التي تستهدف سرقة أموال الروس وحتى الأوروبيين.

وأشارت إلى أن موسكو تؤيد الاستخدام السلمي للفضاء السيبراني بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي.

ونبهت "الخارجية" الروسية، إلى أن وحدات عسكرية واستخباراتية غربية موجودة في أوكرانيا، تقوم بتنسيق أعمال القراصنة (الهاكرز) الأوكرانيين.