الحزن يخيم على طاروط.. انتشال جثمان طالب الثانوية العامة الغريق ببحر أبو الأخضر

سادت حالة من الحزن على أهالي قرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب العثور على جثمان طالب الثانوية العامة أحمد السيد قناوي والذي لقي مصرعه غرقا في مياه بحر أبو الأخضر، بعد أكثر من 24 ساعة من أعمال البحث المتواصلة.

وكان الطالب قد توجه للاستحمام برفقة عدد من أصدقائه عقب انتهائه من أداء آخر ايام امتحانات الثانوية العامة، إلا أنه تعرض للغرق واختفى أسفل المياه لتبدأ على الفور قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الأهالي، عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات طويلة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم، من انتشال جثمان الطالب من مياه بحر أبو الأخضر، وسط حالة من الحزن والانهيار بين أسرته وأهالي القرية، الذين توافدوا إلى موقع العثور على الجثمان.

فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.