تموين الشرقية يضبط سلعا مجهولة ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

اكد المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية انه في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، واصلت مديرية تموين الشرقية حملاتها التموينية بمدينة العاشر من رمضان، حيث نفذ قطاع تموين جنوب الشرقية حملة رقابية برئاسة المهندس رأفت عبدالصمد رئيس القطاع، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن تحرير 7 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت الحملة ضبط 20 شيكارة سكر أبيض زنة 50 كجم للشيكارة بإجمالي 1000 كجم بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها داخل أحد مصانع الصناعات الغذائية، كما تم ضبط 50 رابطة سكر بكل رابطة 10 أكياس زنة 1 كجم للكيس بإجمالي 500 كجم بدون مستندات دالة على مصدرها داخل أحد الهايبرات، إلى جانب ضبط 17 جركن زيت طعام مجهول المصدر زنة 20 كجم للجركن بإجمالي 340 كجم داخل أحد محال الفول والفلافل.

كما تمكنت الحملة من ضبط سلع منتهية الصلاحية شملت 18 عبوة كلورين زنة 2 كجم للعبوة بإجمالي 36 كجم، و3 عبوات كلورين زنة 4 كجم للعبوة بإجمالي 12 كجم، بالإضافة إلى 8 عبوات فوط صحية منتهية الصلاحية تحتوي على 112 قطعة، وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير محاضر لإدارة وتشغيل معمل حلويات بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية سارية للعاملين بعدد من الأنشطة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وتؤكد مديرية تموين الشرقية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية، لضبط المخالفات والتصدي للسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول سلع آمنة للمستهلك.