فريق الشرقية يظهر في تدريبات إنبي السبت.. ومصير ملعب الفريق في الدوري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن فريق الشرقية سيتواجد في تدريبات نادي إنبي السبت المقبل أو الأحد على أقصى تقدير من أجل الدخول في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، فريق الشرقية سيتواجد من أجل تقييم مستوى اللاعبين واختيار اللاعبين الذين سيتم قيدهم ضمن قائمة إنبي في الموسم الجديد.

وتابع، إنبي سيخوض انطلاق الدوري الممتاز وأول مايقارب شهرين أو 3 أشهر مبارياته على ملعب بتروسبورت بشكل طبيعي.

واختتم، سيتم تجهيز ملعب الشرقية من أجل استضافة مباريات الفريق فور جاهزية الملعب ولكن انطلاق الدوري سيكون على ملعب بتروسبورت.