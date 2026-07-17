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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم الصين بالتدخل في انتخابات 2020 ويعلن رفع السرية عن وثائق استخباراتية

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بتنفيذ تدخل واسع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، مؤكدا امتلاك بلاده تقييمات استخباراتية تشير إلى أن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قادرة على اختراق النظام الانتخابي الأمريكي.


وقال ترامب، في خطاب إلى الأمة، إن إدارته ستبدأ اعتبارًا من اليوم نشر الوثائق والمستندات المتعلقة بانتخابات 2020، معلنا رفع السرية عن وثائق قال إنها تكشف تدخلًا صينيًا وأعمالًا استخباراتية خطيرة، إلى جانب الكشف عن أسماء مسؤولين اتهمهم بالتستر على تلك المعلومات.


واتهم ترامب مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بإخفاء وثائق تتعلق بالتدخل الصيني، داعيًا وزارة العدل ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والـFBI إلى فتح تحقيق فوري في ما وصفه بـ"التستر على التدخلات الأجنبية".


وأضاف أن الصين اطلعت على بيانات ملايين الأمريكيين، وتعاونت مع شركات أمريكية، ومولت صحفيين لنشر تقارير سلبية عنه، كما زعم وجود بطاقات اقتراع مزورة تحمل اسم الرئيس السابق جو بايدن، دون أن يقدم خلال الخطاب أدلة علنية على هذه الاتهامات.


وفي الشأن الداخلي، دعا ترامب الكونجرس إلى إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" الخاص بهوية الناخبين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى منظومة انتخابية آمنة تمنع أي تدخل خارجي، وأن انتخابات التجديد النصفي المقبلة ستكون "نزيهة".


كما تطرق ترامب إلى ملفات أخرى، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستنتصر في إيران"، وأن بلاده تمتلك "أقوى جيش في العالم"، مشيرًا إلى أن التضخم سجل أكبر انخفاض خلال ست سنوات، وأن إدارته حققت إنجازات وصفها بأنها غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الصين روسيا إيران

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