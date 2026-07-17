حصول الفائزون بكأس العالم على خواتم بطولة بالطراز الأمريكي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الفائزين في نهائي كأس العالم الذي سيقام يوم الأحد ‌المقبل بين إسبانيا والأرجنتين سيحصلون على خواتم البطولة بالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، في محاكاة لتقليد رياضي امريكي سيطبق على درة تاج البطولات التي ينظمها الفيفا.

وأوضح الفيفا أنه سيتم ⁠تقديم 30 خاتما مصنوعا خصيصا للفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستقام في استاد نيويورك نيوجيرزي، على أن يتسلم كل من قائد الفريق والمدرب نسخا مؤقتة فور انتهاء المباراة.

وسيتم بعد ذلك تخصيص الخواتم لتعكس هوية الفريق الفائز وتصميمها بشكل متفرد قبل تسليمها في وقت لاحق.

وسيظهر على أحد ‌جانبي ⁠الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة بالبطل.

خواتم ذهبية

وستشكل خواتم اللاعبين جزءا من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة بشكل فردي، على أن تطرح 1996 ⁠قطعة متبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتجات مرخصة رسميا.

وتعد خواتم البطولة تقليدا عريقا في الرياضات الكبرى ⁠في أمريكا الشمالية، بما في ذلك دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي ودوري ⁠البيسبول الأمريكي للمحترفين ودوري هوكي الجليد، لكنها لم تمنح من قبل في أي مسابقة أو بطولة تابعة للفيفا.