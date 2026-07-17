هل يجامل فيفا الأرجنتين؟ أمين عمر يوضح موقفه من الجدل التحكيمي في كأس العالم 2026





تحدث الحكم الدولي المصري أمين عمر عن الجدل الذي أثير حول القرارات التحكيمية خلال منافسات كأس العالم 2026، خاصة مع الانتقادات التي طالت بعض مباريات المنتخب الأرجنتيني، والتساؤلات حول وجود مجاملات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبطل العالم.

وأكد أمين عمر أن الحكام يتعاملون مع جميع المنتخبات بنفس المعايير، مشددًا على أن القرارات التحكيمية لا تخضع لأي اعتبارات تتعلق بأسماء المنتخبات أو اللاعبين.

وقال الحكم المصري إن التحكيم في البطولات الكبرى يعتمد على تطبيق القانون فقط، موضحًا أن الحكام يخضعون لتقييم مستمر من جانب لجان "فيفا"، وأن أي أخطاء يتم التعامل معها وفق منظومة فنية بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية أو الإعلامية.

وأضاف أن وجود منتخب كبير مثل الأرجنتين، بقيادة نجوم عالميين، يجعل أي قرار تحكيمي خلال مبارياته تحت مجهر المتابعة، وهو أمر طبيعي في بطولات بحجم كأس العالم، لكنه لا يعني وجود أي تفضيل أو حماية لفريق على حساب آخر.

وشدد أمين عمر على أن الحكام المشاركين في المونديال يسعون دائمًا لتحقيق العدالة داخل الملعب، وأن الهدف الأساسي هو خروج المباريات بأفضل صورة ممكنة، بعيدًا عن أي انتماءات أو حسابات خارج المستطيل الأخضر.