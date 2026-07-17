الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه ويجمّد مشاريع قوانين مثيرة للجدل.. تفاصيل

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، أن الكنيست الإسرائيلي صوّت بالأغلبية على حل نفسه، في خطوة تؤدي إلى تجميد جميع مشاريع القوانين التي كان الائتلاف الحكومي يسعى إلى تمريرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أبو شمسية أن القرار يوقف مؤقتًا مناقشة عدد من مشروعات القوانين المثيرة للجدل، من بينها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب مشروعات تتعلق بتوسيع الاستيطان والمصادقة على إجراءات جديدة في الأراضي الفلسطينية، والتي كان الائتلاف الحاكم يعتزم استخدامها كورقة دعائية قبيل أي انتخابات مقبلة.

وأضافت أن قرار حل الكنيست جاء بعد جلسة حاسمة، حيث صوّت 62 عضوًا لصالح حل البرلمان، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في خطوة تُعد من أبرز التطورات السياسية داخل إسرائيل.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن الكنيست كان من المقرر أن يبدأ عطلته الصيفية، إلا أن قرار حله يعني تعليق جلساته التشريعية حتى 27 أكتوبر المقبل، وهو ما ينعكس على مسار القوانين المطروحة للنقاش.

ولفتت إلى أن هذه الحكومة تُعد من الحكومات الإسرائيلية القليلة التي أكملت دورة برلمانية كاملة تمتد لأربع سنوات، موضحة أن معظم الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1988 لم تتمكن من استكمال ولايتها، في ظل الأزمات السياسية المتكررة، بينما أسهمت الحروب التي خاضتها حكومة بنيامين نتنياهو في إطالة عمرها السياسي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.