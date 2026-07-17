فاتورة حرب إيران.. هل تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل؟| ميسرة بكور يجيب

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن هناك تراجعا في الدعم الأمريكي لإسرائيل لكنه تراجع سياسي، مشيرا إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وكيف انتقد إسرائيل، وقال إنها تدفع الأموال من أجل الاستمرار في الحرب.

وأضاف ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، خلال مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، في برنامج «المراقب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الغطاء الأمني عامل أساسي، إسرائيل دولة أمنية تعيش تحت مظلة غربية، وبالحماية الأمريكية، ولولا ذلك، فكيف سيستثمر المستثمر؟ المستثمر يحتاج إلى بلد مستقر، وبنية تحتية جيدة، وأمان على أمواله.

وأوضح ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، أنه لهذا السبب تهرب الأموال الساخنة مباشرة، ويغادر المستثمرون، وحتى الإسرائيليون أنفسهم يبيعون الشيكل ويشترون الدولار، نتيجة فقدان عامل الأمان.

وأكد أن هذا الأمان كان يأتي، صحيح أن إسرائيل تمتلك قوة عسكرية، لكن كانت هناك ضمانات أوروبية وضمانات أمريكية، وكثيرًا ما نسمع القول إن «من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها»، وإن «من حق إسرائيل الوجود»، وكان هذا الكلام بمنزلة شيك على بياض لدعم إسرائيل، لكن ذلك تغيّر في الآونة الأخيرة.