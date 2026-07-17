درويش رئيسا للجنة التجهيزات الفنية بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تولي مهندس الإضاءة وليد درويش رئاسة لجنة التجهيزات الفنية بالمهرجان، خلال دورته الرابعة المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار تعزيز فريق العمل بكفاءات تمتلك خبرات كبيرة في مجال الفنون المسرحية.

وأكدت رئيس المهرجان، الدكتورة داليا همام، أن اختيار المهندس وليد درويش جاء تقديرًا لما يمتلكه من مسيرة مهنية حافلة وخبرة طويلة في تصميم الإضاءة المسرحية، حيث يعد أحد أبرز الأسماء في هذا المجال، وشارك في تقديم مئات العروض المسرحية التي تركت بصمة واضحة على الساحة الفنية.

ويمتلك وليد درويش سجلا مهنيًا حافلًا؛ إذ صمم إضاءة عدد من أشهر المسرحيات المصرية؛ من بينها "الواد سيد الشغال" والزعيم" مع الفنان الكبير عادل إمام، و"علشان خاطر عيونك" و"شارع محمد علي" مع الفنانة شريهان والنجوم فؤاد المهندس وفريد شوقي، إلى جانب "كعب عالي" مع يسرا وحسين فهمي، و"البحر بيضحك ليه" مع يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري، و"نص أنا ونص أنت" مع سهير البابلي وإسعاد يونس.

كما أشرف على تجهيز عدد من المسارح المصرية والعربية، منها مسارح راديو، والهرم، والحرية، وقصر النيل، وريفولي، إلى جانب مسرح الدمام بالمملكة العربية السعودية ومدينة العلوم بالرياض، فضلًا عن مشاركته في أكثر من 600 عرض مسرحي بأكاديمية الفنون.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي ، يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبدعم وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.