أيمن سلامة : غادة عبدالرازق تقدم عملين لأول مرة فى رمضان

استضافت إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم»، السيناريست أيمن سلامة، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ورؤيته لواقع الدراما المصرية.

وقال "قدمت نحو 15 مسلسلًا تلفزيونيًا، ويظل مسلسل (مع سبق الإصرار) من أحب الأعمال إلى قلبي، لما جمعه من نجاح كبير مع الفنانة غادة عبد الرازق”، مؤكداً انها أهم ممثلة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، ولم تظهر ممثلة بمكانتها خلال الـ20 عامًا الماضية، إنها ممثلة قوية جدًا، وبلا منازع أراها الأقوى في الوطن العربي”.

وكشف عن وجود تعاون جديد يجمعه بالفنانة غادة عبد الرازق، قائلاً: “هناك مفاجأة نعمل عليها حاليًا، إذ ستقدم عملين، كل منهما مكوّن من 15 حلقة، الأول من تأليف مجموعة من الكتّاب الشباب، والثاني يحمل اسم (عاليا)، وهو مشروع توقف العام الماضي بسبب مشكلات إنتاجية، قبل أن ينتقل إلى شركة إنتاج جديدة، ومن المقرر أن تعود من خلاله في موسم رمضان المقبل بعمل من 30 حلقة”.

وتحدث سلامة عن أوضاع صناعة الدراما في مصر، قائلاً: “آليات الإنتاج تحتاج إلى إعادة تنظيم، فنحن نعاني حاليًا من قلة الأعمال الجيدة وتراجع الجودة، صناعة الدراما من أهم الصناعات في مصر، ولها تأثير مباشر في الجمهور، وإذا لم تستعد قوتها، فإن القنوات العربية ستفقد كثيرًا من مكانتها”.

وشدد: “لدينا مشكلة تتمثل في غياب النجم المثقف، مثل الراحلين نور الشريف ومحمود مرسي، اللذين كانا يملكان وعيًا وثقافة كبيرة، وفي المقابل، هناك من يحاول فرض رأيه على العمل، وهو أمر خاطئ دراميًا”.

وتابع: “يجب إعادة صياغة المنظومة بالكامل، وأبرز المشكلات الحالية هي ربط الأعمال الدرامية بالإعلانات، وهو أمر أراه كارثيًا، ويجب الفصل بينهما إذا أردنا تقديم أعمال تقترب من المستوى الذي نشاهده في المنصات والمحطات العالمية”.

وتطرق سلامة إلى أزمة الكتابة الدرامية، قائلاً: “لا بد أن نعترف بوجود مشكلة حقيقية في الكتابة. مررنا بمراحل مختلفة، بداية من الاقتباس من الأعمال الأجنبية، ثم مرحلة الأدباء الكبار، وصولًا إلى انتشار ورش كتابة السيناريو، وهي تجربة لا أقتنع بها”.

وأوضح: “صحيح أن ورش الكتابة موجودة في الخارج، لكنها ليست منتشرة بالشكل الذي يعتقده البعض، ‏لا و الله ايش عامل ايه بالنسبة لي، أفضل أن أكتب جميع الشخصيات بنفسي، وأن أعيش معها حتى تصبح جزءًا من عالمي، ولذلك لا أحب تجربة الورش في الكتابة”.