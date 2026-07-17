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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفاجأة تقلب الموازين.. أحداث الحلقة 9 من مسلسل تحت السن

تحت السن
تحت السن
أحمد البهى

طرحت منصة mbc شاهد الحلقة التاسعة من مسلسل تحت السن"، والتي حملت العديد من الاحداث. 

وفيها تم العثور علي جثة هنا ملقاه في النيل، وسط صدمة من اسرتها ووالدتها، لتشهد الاحداث منحي جديد، ويتحول التحقيق من اختفاء إلى البحث عن الجاني. 

أحداث مسلسل «تحت السن - Underage»

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي داخل مدرسة للبنات، حيث تبدأ القصة باختفاء طالبة بشكل مفاجئ، لتنكشف بعدها سلسلة من الأسرار التي كانت مخفية خلف جدران المدرسة.

ومع تصاعد الأحداث، تتشابك مشاعر الهوس والغيرة والخيانة بين الطالبات، لتجد إحدى الفتيات نفسها أمام رحلة صعبة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الأكاذيب والتفاصيل الغامضة. 

أبطال مسلسل «تحت السن - Underage»

ويشارك في بطولة العمل كل من: سما إبراهيم، فرح يوسف، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، وعبد الرحمن القليوبي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم جيسيكا حسام الدين، ريم المصري، ترنيم هاني، جيدا منصور، وجودي مسعود.


المسلسل من تأليف أمين جمال، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل، ويقدم معالجة اجتماعية معاصرة لقضايا المراهقين والشباب في إطار درامي مشوق، يستهدف جمهور المنصات الرقمية. 

تحت السن مسلسل تحت السن Underage

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