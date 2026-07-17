الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته وتحليقه المكثف في الأجواء اللبنانية

واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي تحليقه في الأجواء اللبنانية، حيث سُجل تحليق مسيّرة على علو منخفض فوق منطقة الزهراني والقرى المجاورة، بالتزامن مع تحليق مسيّرة اسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة بعلبك.

وفي الجنوب، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط في محيط بلدة حاريص، ما أدى إلى محاصرة عدد من الأهالي الذين ناشدوا الجيش اللبناني التدخل والعمل على إجلائهم من المنطقة.

إلى ذلك، شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري وطريق الناقورة، فيما أفادت المعلومات الأولية بإصابة عامل سوري جراء إحدى الغارات.