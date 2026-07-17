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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علوم الرياضة بنين جامعة العاصمة تستعد لاختبارات القدرات 2026

كلية علوم الرياضة (بنين)
كلية علوم الرياضة (بنين)
حسام الفقي

أعلنت كلية علوم الرياضة (بنين) بالهرم جامعة العاصمة عن استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2026/2027.

يأتي ذلك في إطار إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء أعمال مكتب التنسيق واختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات. وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور السيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات ورئيس جامعة العاصمة، وتقام الاختبارات بالكلية تحت إشراف الدكتور وليد عبد الرازق عميد الكلية.

وتؤكد الكلية أن اختبارات القدرات تهدف إلى قياس مستوى اللياقة البدنية والاستعداد الرياضي، والكشف عن المقومات الصحية والبدنية للطلاب، بما يضمن جاهزيتهم للدراسة بكليات علوم الرياضة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.


ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg
وذلك اعتبارًا من الجمعة 17 يوليو 2026، على أن تبدأ الاختبارات بالكليات اعتبارًا من الأحد 19 يوليو 2026، ويستمر التسجيل حتى الخميس 6 أغسطس 2026.
ويتم الحجز واختيار موعد ومكان أداء الاختبار إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
 

اليوم الأول للاختبارات


يشمل اليوم الأول:
تسجيل البيانات وسداد الرسوم.
الكشف الطبي للتأكد من سلامة القلب والحالة الصحية العامة.
قياس الطول والوزن.
اختبار القوام.
اختيار أحد مساري الاختبارات:
مسار الاستعداد البدني.
مسار اختبار المهارة للطلاب الممارسين للأنشطة الرياضية.


أولًا: مسار اختبارات الاستعداد البدني


يبلغ إجمالي درجاته 60 درجة، ويشترط النجاح بالحصول على 60% على الأقل.
للبنين تتضمن الاختبارات:
العدو 100 متر.
الشد على العقلة.
الوثب الطويل من الثبات.
الجري المكوكي (الرشاقة).
ثني الجذع أمامًا وأسفل (المرونة).
الجري لمسافة 800 متر (التحمل).


ثانيًا: مسار اختبار المهارة


مخصص للطلاب الممارسين للأنشطة الرياضية، ويبلغ إجمالي درجاته 60 درجة، ويشترط النجاح بالحصول على 60% على الأقل.
ويؤدي الطالب الاختبار في نشاط رياضي واحد من بين:
الألعاب الجماعية وألعاب المضرب.
ألعاب القوى.


الرياضات المائية.
المنازلات والرياضات الفردية.
الجمباز.
الدراجات.


اليوم الثاني للاختبارات
يشمل:
الاختبار الشخصي للتأكد من سلامة النطق والسمع والصوت وحسن المظهر والثبات النفسي والانفعالي، ومدى معرفة الطالب بالمعلومات الرياضية العامة.


الملابس الرياضية المطلوبة


للبنين: فانلة بدون أكمام (تي شيرت) – شورت – حذاء رياضي خفيف – شراب أبيض قصير – مايوه.
ويفضل حضور الطالب ببدلة تدريب (Training Suit).


الأوراق المطلوبة يوم الاختبار
أصل رقم الجلوس وصورة منه.
بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.
عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6.
إيصال الحجز الإلكتروني المتضمن موعد ومكان الاختبار.


شروط النجاح
يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل في اختبارات الاستعداد البدني أو المهارة، مع اجتياز باقي مراحل الاختبارات، علمًا بأن اجتياز اختبار القدرات يُعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول بالكلية.


وتنصح الكلية الطلاب بالاستعداد الجيد للاختبارات من خلال المحافظة على اللياقة البدنية، والالتزام بالتعليمات المنظمة، والاطلاع على دليل الطالب لاختبارات القدرات 2026 الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن شرحًا تفصيليًا لطبيعة الاختبارات وآليات أدائها.


ملحوظة ممنوع الدخول بالتليفون المحمول


كلية علوم الرياضة (بنين) – جامعة العاصمة ترحب بجميع الطلاب، وتتمنى لهم التوفيق في أولى خطواتهم نحو مستقبل رياضي متميز، مؤكدة أن النجاح يبدأ بالاستعداد الجيد، وأن اختبارات القدرات هي بوابة الانطلاق نحو التميز والإبداع الرياضي.

وزارة التعليم التعليم العالي البحث العلمي مكتب التنسيق اختبارات القدرات

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