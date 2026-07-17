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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كوثر محمود: إعداد برامج تدريبية عربية للتمريض والذكاء الاصطناعي وإدارة الكوارث

عداد برامج تدريبية عربية للتمريض
عداد برامج تدريبية عربية للتمريض
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض ونائب رئيس البورد العربي، في اجتماع لجنة التطوير المهني المستمر التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير التعليم والتدريب المهني للتمريض على مستوى الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة وضع الخطة التنفيذية للجنة لمدة عام ونصف، إلى جانب إعداد وثيقة الاحتياجات التدريبية للتمريض على مستوى الوطن العربي، بما يسهم في توحيد أولويات التدريب ورفع كفاءة الكوادر التمريضية وفق أحدث المعايير المهنية والعلمية.

كما ناقشت اللجنة إعداد برنامج متكامل لتدريب المدربين، بهدف إعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات وتطوير منظومة التدريب داخل الدول العربية، بما يدعم استدامة برامج التعليم المهني المستمر.

دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وتناول الاجتماع أيضًا إعداد برنامج متخصص حول دور التمريض في إدارة الكوارث والأزمات والحوادث الجماعية، في إطار تعزيز جاهزية فرق التمريض للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، إلى جانب مناقشة دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التمريض والبحث العلمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الممارسة التمريضية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن الاجتماع يعكس حرص المجلس العربي للاختصاصات الصحية على تطوير برامج التدريب والتعليم المستمر، بما يواكب التطورات العالمية في مهنة التمريض، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية العربية وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

عُقد الإجتماع برئاسة الدكتورة ميرنا أبى عبد الله ضومط رئيس المجلس العلمى بالبورد العربى، وبحضور الدكتور جمال الخضوري، رئيس لجنة التطوير المهني المستمر للتمريض، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة، هم الدكتورة رؤى فؤاد الطويلي ممثلة عن السعودية، والدكتورة إيمان القصبي ممثلة عن ليبيا، والدكتورة أميرة السويسى ممثلة عن تونس، والدكتورة حنان مصباح ممثلة عن المغرب، والدكتورة ريما القضيب ممثلة عن لبنان، والدكتورة مريم البلوشي ممثلة عن الأردن

نقيب التمريض الذكاء الاصطناعي البورد العربي التمريض تطبيقات الذكاء الاصطناعي السعودية الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض عمّان

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