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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز.. نقيب التمريض تحتفي بتجديد الاعتماد الدولي لـ GAHAR

نقيب التمريض تحتفي بتجديد الاعتماد الدولي لـGAHAR
نقيب التمريض تحتفي بتجديد الاعتماد الدولي لـGAHAR
الديب أبوعلي

احتفلت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، بتجديد حصول الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، لمدة أربع سنوات، وذلك على هامش اجتماع لجنة وضع معايير التميز فى التمريض، والذي عُقد بمقر الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكدت نقيب التمريض، أن تجديد الاعتماد الدولي للهيئة يمثل إنجازا عالميا جديدا لمنظومة الجودة والاعتماد في القطاع الصحي المصري وللمنشآت الصحية في مصر، ويعكس الثقة الدولية في كفاءة منظومة الاعتماد والرقابة الصحية، وتوافقها مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وهنأت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة تجديد الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، متمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة النجاحات التي تسهم في تطوير منظومة الجودة والاعتماد الصحي في مصر.

وأوضحت أن الاعتماد الذي حصلت عليه الهيئة شمل ثلاثة مستويات رئيسية، يأتي في مقدمتها الاعتراف بقدرة الهيئة على اعتماد المنشآت الصحية وفقًا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى اعتماد المعايير التي تضعها الهيئة لتقييم المنشآت الصحية، فضلًا عن اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بمقيمي المنشآت الصحية، وهو ما يمنحه اعترافًا دوليًا ويعزز كفاءة منظومة التقييم والاعتماد.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نجحت في تجديد اعتمادها المؤسسي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) بنسبة تقييم بلغت 99%، عقب اجتيازها عملية تقييم دولية شاملة، فيما يمتد الاعتماد الجديد حتى يونيو 2030، وهو ما يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الجودة والحوكمة المؤسسية في القطاع الصحي المصري.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد قدرتها على تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، كما يدعم جهود الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ترتكز على اعتماد المنشآت الصحية وفق معايير دولية معترف بها.

وأكدت أن تجديد الاعتماد الدولي يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي داخل القطاع الصحي، مشددين على أهمية استمرار التعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومختلف الفرق الطبية، وفي مقدمتها هيئة التمريض، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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