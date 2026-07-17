قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهجمات الإيرانية.. رئيس أركان الجيش الكويتي يزور مصابي القوات المسلحة
ما اتغيرش..سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة في الجمعة الأولى من شهر صفر 1448 مكتوب.. اغتنم ساعة الاستجابة
عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح
مقتل 8 أشخاص في استهداف 6 جسور بمحافظة هرمزجان بإيران
ترامب: اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.. وواشنطن حققت انتصارات كبيرة
الخليج يشتعل.. أمريكا تقصف جسوراً ومنشآت إيرانية.. وطهران ترد باستهداف 5 دول عربية
بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا
عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية
رئاسة الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية
موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
أخبار التوك شو | موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. والأرصاد تعلن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف أحمد كاجلار، عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش التركي، عن تلميح جديد بشأن اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" كلمة "Salah" في رسالة أثارت اهتمام جماهير النادي التركي.

محمد صلاح

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات روشتو رتشبر، حارس مرمى بشكتاش ومنتخب تركيا السابق، الذي أكد حسم ناديه صفقة التعاقد مع محمد صلاح، قائلًا في تصريحات لقناة NOW Sport التركية: "معلومات مؤكدة، لقد حسمنا صفقة التعاقد مع محمد صلاح".

وتزامنت هذه التطورات مع ظهور رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في تركيا، وسط تقارير صحفية أشارت إلى وجوده في إسطنبول لعقد جلسات مع مسؤولي بشكتاش، لبحث إمكانية انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن بشكتاش قدم عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناع محمد صلاح بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي للتعاقد مع لاعب بحجم النجم المصري.

وكانت جماهير بشكتاش قد طالبت إدارة ناديها بالتعاقد مع صلاح خلال حفل تقديم إحدى الصفقات الجديدة، بعدما هتفت باسم اللاعب، في مشهد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزاد من التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى الفريق التركي.

ويأتي ذلك بعد نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول التي استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب أرقام وإنجازات فردية مميزة، ليصبح هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية والعربية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمدصلاح ليفربول منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الحرارة

درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

سرطان الدم

اعراض سرطان الدم.. 9 علامات تحذيرية لايجب تجاهلها

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد