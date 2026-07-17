عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح

كشف أحمد كاجلار، عضو مجلس إدارة نادي بشكتاش التركي، عن تلميح جديد بشأن اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" كلمة "Salah" في رسالة أثارت اهتمام جماهير النادي التركي.

محمد صلاح

وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات روشتو رتشبر، حارس مرمى بشكتاش ومنتخب تركيا السابق، الذي أكد حسم ناديه صفقة التعاقد مع محمد صلاح، قائلًا في تصريحات لقناة NOW Sport التركية: "معلومات مؤكدة، لقد حسمنا صفقة التعاقد مع محمد صلاح".

وتزامنت هذه التطورات مع ظهور رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في تركيا، وسط تقارير صحفية أشارت إلى وجوده في إسطنبول لعقد جلسات مع مسؤولي بشكتاش، لبحث إمكانية انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن بشكتاش قدم عرضًا ماليًا كبيرًا لإقناع محمد صلاح بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي للتعاقد مع لاعب بحجم النجم المصري.

وكانت جماهير بشكتاش قد طالبت إدارة ناديها بالتعاقد مع صلاح خلال حفل تقديم إحدى الصفقات الجديدة، بعدما هتفت باسم اللاعب، في مشهد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزاد من التكهنات حول اقتراب انتقاله إلى الفريق التركي.

ويأتي ذلك بعد نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول التي استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب أرقام وإنجازات فردية مميزة، ليصبح هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية والعربية خلال فترة الانتقالات الصيفية.