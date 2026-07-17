قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: دمرنا برج مراقبة تابعا للحرس الثوري على ساحل مضيق هرمز
على أرض الضباب.. بريطانيا تؤهل 68 ألف جندي أوكراني لمواجهة الدب الروسي
خطف جنود أمريكيين.. بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية
تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026
ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا يصلان دبي لاستكمال جولة خلي بالك من نفسك
ليفربول يعلن تمديد عقد نجمه رسميا
الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
شديد الحرارة .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس غد السبت
الطبيعة تنتقم من أوروبا.. حرائق الغابات والعواصف المدمرة تحول القارة العجوز إلى كابوس
وداعًا حبيبة الملايين .. هوندا توقف إنتاج سيارتها الشهيرة
تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026
خواتم مرصعة بالياقوت والماس .. فيفا يمنح بطل كأس العالم أغلى تكريم في التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النرويج تعتزم تدشين مشروع طاقة نظيفة ضخما في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل محافظ البحر الأحمر، الدكتور وليد البرقي، بمقر ديوان عام المحافظة، السفير إريك ب. هوسم (Erik B. Husem)، سفير مملكة النرويج لدى القاهرة، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات وممثلي شركة "سكاتك" (Scatec) العالمية.

وجاء هذا اللقاء الرفيع لترجمة العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين إلى مشروعات تنموية خضراء عملاقة تضع المحافظة في طليعة الإنتاج العالمي لطاقة المستقبل.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية الطموحة لسيادة رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية لترسيخ مكانة الدولة المصرية كمركز ثقل إقليمي وعالمي للطاقة المتجددة.

وقد اتسم اللقاء بطابع دبلوماسي رفيع عكس عمق التفاهم المشترك والتوافق بين الجانبين، حيث أشاد الدكتور وليد البرقي بالطفرة الاستثمارية التي تقودها الشركات النرويجية الرائدة على الأراضي المصرية.

وأكد الدكتور وليد البرقي، أن القيادة السياسية وضعت خارطة طريق واضحة تعزز البيئة التشريعية والإجرائية لتسهيل تدفق الرأسمال العالمي، لاسيما الاستثمارات النرويجية التي تمتاز بالجودة التكنولوجية والالتزام البيئي الصارم.

وعبّر محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء قائلاً: "إن الشراكة المصرية النرويجية لا تقف عند حدود الاستثمار الرأسمالي التقليدي، بل هي تجسيد لتحالف تنموي مستدام يسعى إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة وتأهيل الكوادر الوطنية. وإننا في محافظة البحر الأحمر ملتزمون بتوفير أقصى درجات الدعم اللوجستي والإجرائي لتسهيل مهام شركائنا الدوليين لتكون المحافظة نموذجاً عالمياً للاستثمار الأخضر."

وتصدرت طاولة المباحثات الرسمية التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي الأبرز بالمنطقة، وهو مشروع رياح "شدوان"، الممتد على مساحة جغرافية استثنائية تبلغ 90 كيلومتراً مربعاً من أراضي محافظة البحر الأحمر الصخرية الواعدة، والتي تفتح آفاقاً جديدة لإنتاج طاقة الرياح بسرعات تعد الأعلى عالمياً.

وتستهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق توليد طاقة بقدرة هائلة تصل إلى 900 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

كما يرتكز المشروع على فلسفة تنموية رائدة تضع المواطن المصري في قلب الحدث عبر توفير ما يزيد عن 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التشييد والتشغيل، وبنسبة توطين قوى عاملة مصرية تبلغ 99%.

وكشف العرض التفصيلي عن تسارع الأعمال التمهيدية لتهيئة الموقع وشبكات الطرق وتدشين الخلاطات الخرسانية للأساسات، تمهيداً لاستقبال الدفعة الأولى من التوربينات العملاقة.

ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي للمشروع على مراحل متتالية تمتد بين نوفمبر 2027 ومارس 2028، بالتوازي مع تسريع الإجراءات اللازمة لمنح المشروع "الرخصة الذهبية" لضمان مسار إداري فائق السرعة يعكس الجدية الحكومية في دعم هذا الصرح التنموي.

وفي سياق المباحثات الشاملة، قدم الوفد النرويجي برئاسة قيادات شركة "سكاتك" مراجعة وافية لمحفظة مشروعات الشركة الطموحة في مصر، والتي تهدف بحلول عام 2028 إلى بناء منظومة متكاملة بقدرة إنتاجية تقارب 5.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتسعى هذه الرؤية لدمج مصادر الطاقة المتجددة بأضخم منظومة بطاريات لتخزين الطاقة في القارة الأفريقية، لتصدير الأمونيا الخضراء والحد من البصمة الكربونية للصناعات الاستراتيجية المصرية.

وتتضمن هذه المحفظة الاستثمارية الواسعة مشروع "وادي الطاقة" بالمنيا بتكلفة 1.8 مليار دولار لتأمين الطاقة النظيفة على مدار 24 ساعة، ومشروع "أوبيليسك" الشمسي بقدرة 1 جيجاوات والذي بدأ تشغيله التجاري بنجاح في يونيو 2026 بتمويل دولي قدره 480 مليون دولار وبضمانة سيادية.

كما تضم المحفظة مشروع "دندرة" للألومنيوم الأخضر بقنا بتكلفة 650 مليون دولار لحماية مصنع مصر للألومنيوم من القيود الكربونية الأوروبية وضمان استمرارية حصته التصديرية للأسواق العالمية.

وتشمل الجهود كذلك مشروعات الأمونيا الخضراء في العين السخنة ودمياط بتكلفة إجمالية تبلغ 1.75 مليار دولار لتأمين سلاسل التوريد إلى أوروبا وتصديرها لشركة "يارا" النرويجية، إلى جانب مجمع بنبان بأسوان بقدرة 380 ميجاوات وتكلفة 500 مليون دولار.

وأعرب سعادة السفير إريك ب. هوسم عن إعجابه البالغ بالمقومات الجغرافية والاستثمارية الاستثنائية التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، مؤكداً حرص الجانب النرويجي على تركيز وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة على أرض المحافظة لتمثل حجر الزاوية في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستعرض السفير المساعي الدبلوماسية الحثيثة للسفارة النرويجية بالقاهرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون الشامل، مشيراً إلى أن الرؤية النرويجية للتنمية تتكامل مع جهود المحافظة.

وأكد أن البرامج النرويجية لا تنحصر في المشاريع الصناعية الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل برامج حيوية مشتركة لدعم وتأهيل المرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً لضمان نمو شامل ومستدام، بمساهمة فعالة من الشركات النرويجية الرائدة العاملة في السوق المصرية مثل "يارا" و"سكاتك".

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية والتأكيد على صياغة بروتوكول تعاون دائم للمتابعة الدورية والميدانية لكافة المشروعات القائمة بالبحر الأحمر، ليعكس هذا اللقاء البارز أن المحافظة لا تدخر جهداً لتكون بوابة مصر الواعدة نحو ريادة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة عالمياً.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

الزمالك

عمرو الدردير: الزمالك يحسم ملف المدير الفني الأجنبي خلال 48 ساعة

كأس العالم

وسط توترات.. رئيس وزراء إسبانيا يقرر حضور نهائي المونديال

الجزيزري

محامي سيف الجزيري: سحب الشكوى ضد الزمالك بعد سداد المستحقات.. ولا مفاوضات لفسخ العقد

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد