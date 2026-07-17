انتظار الحسم.. تطورات مفاجئة في مستقبل محمد صلاح مع بشكتاش

كشف الصحفي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح

وأكد سابونجو أوغلو أن بشكتاش تقدم بعرضه الأول للتعاقد مع محمد صلاح، مشيرًا إلى أن رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب، عقد اجتماعًا مع مسؤولي النادي التركي عقب وصوله إلى مدينة إسطنبول لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

وأوضح الصحفي التركي أن محمد صلاح خفّض من مطالبه المالية من أجل الانتقال إلى بشكتاش، بعدما كان يطالب في وقت سابق بالحصول على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، لافتًا إلى أن اليوم سيكون حاسمًا في مستقبل المفاوضات.

وأضاف: "انتظروا.. اليوم سيكون يومًا مهمًا في صفقة محمد صلاح وبشكتاش"، في إشارة إلى إمكانية حدوث تطورات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكانت جماهير بشكتاش طالبت إدارة النادي بالتعاقد مع محمد صلاح خلال حفل تقديم إحدى الصفقات الجديدة، بعدما هتفت باسم قائد منتخب مصر، في مشهد لاقى انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد من التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري التركي.

وتأتي هذه التطورات بعد نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول، التي امتدت لتسعة أعوام، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، بجانب أرقام وإنجازات فردية مميزة، ليصبح هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية والعربية خلال فترة الانتقالات الصيفية.