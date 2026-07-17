حارس بشكتاش السابق يفجر مفاجأة: حسمنا صفقة التعاقد مع محمد صلاح

أعلن روشتو رتشبر، حارس مرمى بشكتاش ومنتخب تركيا السابق، حسم ناديه صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الاتفاق تم بالفعل، وذلك في تصريحات لقناة NOW Sport التركية، قال خلالها: "معلومات مؤكدة، لقد حسمنا صفقة التعاقد مع محمد صلاح".

وجاءت تصريحات رتشبر بالتزامن مع ظهور رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، في تركيا، وسط تقارير صحفية تحدثت عن وجوده في إسطنبول لعقد جلسات مع مسؤولي بشكتاش، في ظل اهتمام النادي التركي بضم قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. كما أشارت تقارير إلى أن بشكتاش تقدم بعرض مالي كبير لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

وكانت جماهير بشكتاش طالبت إدارة ناديها بالتعاقد مع محمد صلاح خلال حفل تقديم إحدى الصفقات الجديدة، بعدما هتفت باسم النجم المصري، في مشهد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من التكهنات بشأن اقتراب انتقاله إلى النادي التركي.

ويأتي ذلك بعد نهاية رحلة محمد صلاح مع ليفربول، التي استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، إلى جانب سلسلة من الإنجازات الفردية، ليصبح محط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والعربية الباحثة عن التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.