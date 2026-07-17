رونالدو يوجه رسالة لـ كريستيانو: معركة الجسد لا يمكن الانتصار فيها دائمًا

تحدث أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو "الظاهرة" عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن العامل البدني هو الفيصل في استمرار أي لاعب، مشيرًا إلى أن المنافسة في كأس العالم تختلف تمامًا عن أي بطولة أخرى.

كريستيانو رونالدو

وقال رونالدو، في تصريحات تلفزيونية، إن جسم اللاعب هو من يخبره بموعد التوقف، موضحًا: “عادةً ما يخبرك جسدك بأنك لم تعد قادرًا على الاستمرار. فمعركة الجسد صعبة جدًا ولا يمكن الانتصار فيها بسهولة.”

وأضاف أسطورة البرازيل أن كريستيانو رونالدو نجح في تقديم مسيرة استثنائية امتدت لسنوات طويلة، قائلًا: “كريستيانو تمتع بمسيرة طويلة، وربما لا يزال يمتلك المستوى للعب في السعودية.”

واستدرك رونالدو حديثه مؤكدًا أن اللعب في كأس العالم يمثل تحديًا مختلفًا، حيث قال: “لكن عندما نتحدث عن كأس العالم، ندرك أن الأمر أصعب بكثير، لأن المستوى أعلى كثيرًا.”