في لفتة إنسانية .. الشيخ محمد الطيب يزور الأنبا بيمن للاطمئنان على صحته|صور

في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، زار فضيلة الشيخ محمد الطيب، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، بدير رئيس الملائكة ميخائيل العامر، للاطمئنان على حالته الصحية.

مشهد وطني مميز

وأعرب نيافة الأنبا بيمن عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الشيخ على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تجسد قيم المحبة والتواصل، وتعكس عمق العلاقات الطيبة والروح الوطنية التي تجمع المصريين.

كما وجّه نيافته الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي حرص على الاطمئنان عليه هاتفيًا خلال الزيارة، في لفتة لاقت تقديرًا كبيرًا.

واختُتمت الزيارة بالدعاء أن يحفظ الله الجميع، ويديم نعمة السلام والمحبة بين أبناء الشعب المصري، وأن ينعم على رموزه وقياداته بموفور الصحة والعافية.