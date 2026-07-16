الأنبا مارك يدشن كنيسة "الأنبا كاراس والبابا كيرلس" بضواحي باريس

دشّن صاحبا النيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، كنيسة القديسين الأنبا كاراس السائح والبابا كيرلس السادس بضواحي باريس.

دُشن المذبح الرئيسي على اسم الشهيد القديسين الأنبا كاراس السائح والبابا كيرلس السادس، إلى جانب شرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، والأيكونستاس (حامل الأيقونات)، بالإضافة إلى تدشين الأيقونات الموجودة في صحن الكنيسة.

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها الأباء كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء كهنة إيبارشية باريس وشمالي ، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

حضر هذه المناسبة مونسينيور لوك كريبي، أسقف فرساي، والأب إيمانويل جوجود، والأب أوليفييه لاروش، ومدام غيسلين سيويك، عمدة البلدية.