الأنبا ميخائيل يرسم شمامسة جدد لكنائس منطقتي أطلس المشروع الأمريكي بحلوان

صلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، القداس الإلهي بمناسبة عيد نياحة القديس الأنبا كاراس السائح، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم ٨ أبيب من كل عام، وذلك بكنيسة الآباء الرسل والقديس الأنبا كاراس السائح في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٣٣ من أبناء كنائس منطقتي أطلس والمشروع الأمريكي شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلاة كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء مجمع آباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية.