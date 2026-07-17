جنا إيهاب تكشف كواليس استبعادها من بطولة العالم للكاراتيه

كشفت جنا إيهاب، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها بعد استبعادها من المشاركة في بطولة العالم المقبلة، مؤكدة أنها فوجئت بقرار استبعادها رغم تصدرها التصفيات المؤهلة، ومشاركة لاعبة أخرى بدلًا منها.

وقالت جنا إيهاب، في تصريحات صحفية، إنها أُبلغت بإحالتها للتحقيق من جانب الاتحاد المصري للكاراتيه، إلى جانب استبعادها من معسكر المنتخب المقرر انطلاقه بالإسكندرية، كما تم حذفها من مجموعة المنتخب على تطبيق "واتساب".

وأوضحت اللاعبة أن الأزمة بدأت عقب حصولها على المركز الأول في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في كرواتيا، مشيرة إلى أنها فوجئت بقرار الاتحاد تصعيد لاعبة أخرى للمشاركة في نفس الميزان، رغم أنها أنهت تصفياتها في المركز الثالث.

وأضافت أن القرار، من وجهة نظرها، يخالف اللوائح المنظمة للتصفيات، مؤكدة أن اللاعبة التي تم اختيارها لم تكن صاحبة أفضل النتائج حتى في ميزانها الأصلي، وأن تصعيدها جاء لعدم امتلاكها فرصة للمشاركة في وزنها بسبب وجود منافسة أقوى.

وأكدت جنا إيهاب أنها بذلت مجهودًا كبيرًا طوال الموسم من أجل الوصول إلى بطولة العالم، مشيرة إلى أنها أثرت على دراستها من أجل الاستعداد للمنافسات، قبل أن تتفاجأ بحرمانها من المشاركة رغم تصدرها التصفيات.

كما أوضحت أنها سبق وأن شاركت في بطولة الفجيرة على نفقتها الخاصة، وحققت نتائج جيدة دون الحصول على أي دعم مادي من الاتحاد.

واختتمت لاعبة منتخب مصر للكاراتيه تصريحاتها بمناشدة وزير الشباب والرياضة التدخل لضمان حصولها على حقها، مؤكدة ثقتها في تحقيق العدالة، ومشددة على ضرورة تطبيق اللوائح بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين، خاصة أن صاحبة المركز الأول في التصفيات حُرمت من المشاركة، بينما أتيحت الفرصة للاعبة احتلت المركز الثالث.