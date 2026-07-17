جيسيكا حسام الدين لـ صدى البلد : مريم في أندر إيدج أصعب شخصية قدمتها | حوار

تألقت الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين في مسلسل أندر إيدج الذي يُعرض حاليًا ويحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، بفضل تناوله عددًا من القضايا التي تمس المراهقين والشباب في إطار اجتماعي تشويقي.

وفي حوارها مع موقع صدى البلد الإخباري، كشفت جيسيكا كواليس تجسيد شخصية «مريم»، وأبرز التحديات التي واجهتها، كما تحدثت عن الرسائل التي يحملها العمل، ورأيها في قضايا التنمر وضعف الثقة بالنفس.

- ما الذي جذبك لتقديم شخصية «مريم» في مسلسل أندر إيدج»؟

أكثر ما جذبني هو أنها شخصية مختلفة تمامًا عن أي دور قدمته من قبل، وشعرت منذ أول قراءة للسيناريو أنني أمام «كاركتر» جديد يحمل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، لذلك تحمست جدًا لخوض التجربة.

- كيف استعددت لتجسيد الشخصية؟

ركزت على فهم تفاصيلها النفسية، لأن «مريم» فتاة تفتقد النضج والخبرة، وتعاني من ضعف الثقة بالنفس، لذلك كان من المهم أن تظهر كل تصرفاتها بشكل طبيعي وصادق، حتى يصدقها الجمهور.

- ما أصعب تحدٍ واجهك أثناء التصوير؟

أصعب شيء كان الحفاظ على تفاعل الجمهور مع الشخصية طوال الأحداث، مع الاهتمام بأدق التفاصيل والانفعالات، لأن أي تفصيلة صغيرة كانت ستؤثر في مصداقية الشخصية.

- كيف أثرت ظروف «مريم» على تكوينها النفسي؟

فقدان والدها قبل بداية الأحداث جعلها تعيش حالة من العزلة والانغلاق، وأصبحت أقل ثقة بنفسها وأكثر ترددًا في اتخاذ قراراتها، وكأنها تعيش داخل قوقعة خاصة بها.

- هل وجدتِ شخصيات تشبه أبطال العمل في الواقع؟

بالتأكيد، هناك شخصيات في المسلسل تشبه نماذج موجودة بالفعل في المجتمع، وهذا ما يجعل الأحداث قريبة من الناس، ولكل شخصية طبيعتها المختلفة.

- كيف كانت أجواء التصوير؟

كانت من أجمل التجارب بالنسبة لي، فالجميع كان متعاونًا جدًا، سواء على المستوى الفني أو الإنساني، وهو ما ساعدنا على تقديم العمل بأفضل صورة.

- ما أهم الرسائل التي يقدمها المسلسل؟

المسلسل يناقش قضايا كثيرة تخص الشباب، مثل التنمر، وضعف الثقة بالنفس، والأزمات النفسية والاجتماعية، ويحاول تقديمها بشكل قريب من الواقع.

- ما رسالتك للجمهور من خلال شخصية «مريم»؟

أتمنى أن يحب كل شخص نفسه، وألا يحاول تقليد الآخرين أو يعيش وفقًا لرأي الناس، لأن فقدان الهوية الشخصية من أكبر المشكلات التي يمكن أن يواجهها الإنسان.

- تحدثتِ عن قضية التنمر.. لماذا ترينها من أخطر القضايا؟

لأن آثارها النفسية قد تكون قاسية جدًا، وقد تدفع بعض الأشخاص إلى إيذاء أنفسهم، لذلك من المهم أن تناقشها الدراما وتسلط الضوء عليها.

- وماذا تقولين للجمهور الذي يتابع «أندر إيدج»؟

أتمنى أن يشاهد الجمهور العمل حتى النهاية قبل إصدار أي حكم، لأن كل شخصية لها رحلتها الخاصة، وأتمنى أن يخرج المشاهد برسائل إيجابية ويستمتع بأحداث المسلسل.

ويضم مسلسل

أندر إيدج نخبة من الفنانين الشباب، منهم جيسيكا حسام الدين، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد الرافعي، وعمرو وهبة، وسما إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وترنيم هاني، والعمل من تأليف محمد السوري، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج يحيى إسماعيل.