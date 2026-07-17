لماذا نقول ربنا بصيغة الجمع؟.. رئيس جامعة الأزهر يجيب

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن قول النبي ﷺ: «اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة» يُعد من الأدعية الجامعة الرقيقة التي تحمل معاني الإخلاص والارتباط بالله في كل الأحوال، مشيرًا إلى أنه دعاء يجمع بين دقة التعبير وعمق المعنى.

لماذا نقول ربنا بصيغة الجمع؟

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن هذا الدعاء يكشف عن ملمح مهم في أساليب الدعاء في الإسلام، حيث يُلاحظ أن كثيرًا من الأدعية تأتي بصيغة الجمع مثل «ربنا»، وهو ما يدعو الإنسان إلى أن يستحضر نفسه فردًا ضمن جماعة كبيرة من البشر، يقفون جميعًا بين يدي الله سبحانه وتعالى، في حالة من الخضوع والافتقار إليه.

وأضاف أن الدعاء بصيغة الإفراد «ربي» يناسب حال الانفراد والمناجاة والخلوة، حيث يعيش العبد حالة من الأنس بالله، ويستشعر قربه منه، بينما يأتي الدعاء بصيغة الجمع «ربنا» ليعكس انتماء الإنسان إلى جماعة المؤمنين، فيرى نفسه واحدًا من ملايين يقفون في ساحة العبودية.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن هذا التنوع في الأسلوب يعلم المسلم كيف يتوجه إلى الله في الحالتين؛ حالة الانفراد التي تبرز الصلة الخاصة بين العبد وربه، وحالة الجماعة التي تُجسد قوة الأمة وترابطها، فيكون العبد حاضرًا بقلبه في كلتا الحالتين، منفردًا حينًا، ومنصهرًا في جماعة المؤمنين حينًا آخر.