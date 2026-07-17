خطبة الجمعة اليوم.. نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف صور حق الطريق في الإسلام

ألقى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، خطبة الجمعة بمسجد فرع الجامعة بأسيوط، الجديد، بعنوان "حق الطريق"، ثم أم المصلين، وذلك بحضور عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع أهالي بمحافظة أسيوط.

وأكد خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الإسلام دين حضارة وأخلاق، وأنه وضع منهجاً متكاملاً ينظم علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبمجتمعه، ومن ذلك ما يتعلق بحقوق الطريق وآدابه، التي تعد من مظاهر رقي المجتمعات وعنوانا لتحضرها، مشيراً إلى أن المحافظة على حقوق الطريق عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، لما لها من أثر بالغ في نشر الأمن والطمأنينة، وتعزيز قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للمسلمين حقوق الطريق في قوله: «غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر»، مؤكداً أن هذه الحقوق تمثل منهجاً متكاملاً في التعامل مع الآخرين، وترسخ قيم الاحترام والتعاون، وتحد من السلوكيات السلبية التي تضر بالفرد والمجتمع.

صور أداء حق الطريق

وأشار إلى أن من أبرز صور أداء حق الطريق المحافظة على نظافته، وإماطة الأذى عنه، وعدم التعدي على حقوق المارة، والالتزام بقواعد المرور، واحترام النظام العام، ومساعدة المحتاج، مؤكداً أن هذه السلوكيات تمثل تطبيقاً عملياً لتعاليم الإسلام السمحة، وتسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة.

ودعا جموع المصلين، ولا سيما الشباب، إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية الكريمة في جميع تعاملاتهم، والالتزام بالسلوك القويم في الطرقات والأماكن العامة، وأن يكونوا قدوة حسنة في أخلاقهم ومعاملاتهم، مؤكداً أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بالعلم النافع، والعمل الصالح، وحسن الخلق، واحترام حقوق الآخرين.

واختتم الدكتور محمد عبد المالك خطبة الجمعة بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادة وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ الأزهر الشريف منارة للعلم والدعوة والاعتدال، وأن يبارك في جهود علمائه في خدمة الدين والوطن.