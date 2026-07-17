لإلقاء خطبة الجمعة.. وزارة الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية إلى مساجد القاهرة| صور

سيَّرت وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، اليوم الجمعة الموافق ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م، قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف شمال القاهرة وشمال شرق القاهرة، بمشاركة ٧٦ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

خطبة الجمعة بعدد من المساجد

وتضمن برنامج القافلة إلقاء خطبة الجمعة بعدد من المساجد، حيث جاءت الخطبة الأولى بعنوان: «حق الطريق»، وأكد الأئمة أن المحافظة على حقوق الطريق من مظاهر كمال الإيمان وحسن الخلق، وأن الإسلام دعا إلى صيانة الطرق من كل أذى، ورعاية حقوق المارة، وغض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، بما يسهم في تحقيق أمن المجتمع وسلامته,

واستشهدوا بقول الله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولࣰا فَٱمۡشُوا۟ فِی مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَیۡهِ ٱلنُّشُورُ﴾، وبقول النبي ﷺ: «فإذا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ».

كما تناولت الخطبة الثانية أهمية اغتنام الإجازة الصيفية في بناء الذات، وتنمية المهارات، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مع التأكيد على الدور المحوري للوالدين في توجيه الأبناء إلى الأنشطة النافعة، وغرس القيم الإيجابية، وحسن استثمار أوقاتهم، استرشادًا بقول النبي ﷺ: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ».

وتأتي هذه القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه مديرية أوقاف القاهرة، بالتنسيق مع ديوان عام وزارة الأوقاف، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر المستنير، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد، وخدمة المجتمع، ودعم استقرار الوطن وتماسكه.