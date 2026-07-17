قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
مصرع شخصين إثر عواصف رعدية عنيفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 53 ألف شخص بفرنسا
الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين
رغم فضائح كأس العالم.. أكثر من 200 دولة تؤيد إنفانتينو لولاية رابعة في الفيفا
«ثمانينية الإمام».. كيف يوظف الأزهر الفن لتوثيق سيرة رموزه وتعزيز الوعي الثقافي؟
شظايا داخل عربة VIP.. إصابة راكبة بعد رشق قطار بالحجارة في سوهاج
نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش جريسيتي
الذهب اليوم بـ 4992 جنيهات.. مفاجأة للمقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش جريسيتي

جوش غريسيتي
جوش غريسيتي
أحمد البهى

كشف تقارير صحفية، عن نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش غريسيتي، حيث أكد ان الراحل قد توفي نيتجة اصابته بطلق ناري في الرأس. 

كما اوضحت التقارير إلى تعرضه لكسور متعددة في عظام الجمجمة وإصابة بالغة في المخ.

وكان توفي الممثل الأمريكي جوش غريسيتي، عن عمر ناهز 44 عاما، بعدما، شارك في عدة أفلام ومسلسلات ومسرحيات. 

وكان من ابرز أعماله المسلسل التلفزيوني Maisel ومسيرته المسرحية الناجحة في إنتاجات برودواي. 


ولد جوش غريستي في واشنطن العاصمة في ديسمبر 1981، وتخرج من معهد بوسطن الموسيقي في عام 2004 بدرجة بكالوريوس في الفنون الجميلة في المسرح الموسيقي. في بداية سريعة لمسيرته الفنية، ظهر غريستي لأول مرة في برودواي في عام 2015 مع إنتاج "كان يجب أن تكون أنت" وفاز بجائزة عالم المسرح عن دوره في دور مارتي كوفمان، بينما حصل أيضًا على ترشيحات لجائزة Drama Desk وOuter Critics Circle.

جوش غريسيتي الفنان جوش غريسيت الممثل الأمريكي جوش غريسيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

غلق 22 منشأة تجارية..تفاصيل المرور الميداني على محافظة القليوبية

ضبط 2000 عبوة مشروبات مجهولة المصدر وكميات من الزيت غير معلومة المصدر خلال حملة تموينية بديروط

حملة رقابية مكثفة.. محافظ أسيوط: ضبط 2000 عبوة مشروبات مجهولة المصدر وكميات من الزيت غير معلومة المصدر خلال حملة تموينية بديروط

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد