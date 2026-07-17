نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش جريسيتي

كشف تقارير صحفية، عن نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش غريسيتي، حيث أكد ان الراحل قد توفي نيتجة اصابته بطلق ناري في الرأس.

كما اوضحت التقارير إلى تعرضه لكسور متعددة في عظام الجمجمة وإصابة بالغة في المخ.

وكان توفي الممثل الأمريكي جوش غريسيتي، عن عمر ناهز 44 عاما، بعدما، شارك في عدة أفلام ومسلسلات ومسرحيات.

وكان من ابرز أعماله المسلسل التلفزيوني Maisel ومسيرته المسرحية الناجحة في إنتاجات برودواي.



ولد جوش غريستي في واشنطن العاصمة في ديسمبر 1981، وتخرج من معهد بوسطن الموسيقي في عام 2004 بدرجة بكالوريوس في الفنون الجميلة في المسرح الموسيقي. في بداية سريعة لمسيرته الفنية، ظهر غريستي لأول مرة في برودواي في عام 2015 مع إنتاج "كان يجب أن تكون أنت" وفاز بجائزة عالم المسرح عن دوره في دور مارتي كوفمان، بينما حصل أيضًا على ترشيحات لجائزة Drama Desk وOuter Critics Circle.