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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حملة رقابية مكثفة.. محافظ أسيوط: ضبط 2000 عبوة مشروبات مجهولة المصدر وكميات من الزيت غير معلومة المصدر خلال حملة تموينية بديروط

ضبط 2000 عبوة مشروبات مجهولة المصدر وكميات من الزيت غير معلومة المصدر خلال حملة تموينية بديروط
ضبط 2000 عبوة مشروبات مجهولة المصدر وكميات من الزيت غير معلومة المصدر خلال حملة تموينية بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لكافة صور الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، واصلت تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، بإشراف الدكتور عنتر سعيد محمود، وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والعرض، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن حملة تموينية نفذتها إدارة تموين ديروط أسفرت عن ضبط 2000 عبوة مشروبات مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط كميات من الزيت مجهول المصدر، كانت معدة للتداول بالأسواق دون مستندات أو بيانات تثبت مصدرها أو مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر لمخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية ستواصل تنفيذ الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية ومفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المستهلكين.

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