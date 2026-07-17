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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بيتكوين تهبط دون 63 ألف دولار بعد غارات أمريكية على إيران

بيتكوين
بيتكوين
رحمة سمير

تعرضت سوق العملات المشفرة لضغوط جديدة، اليوم الجمعة، بعدما أثارت الغارات الجوية الأمريكية على إيران موجة من القلق في الأسواق العالمية، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الأصول عالية المخاطر، لتتراجع عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع.

بيتكوين تواصل خسائرها

تراجعت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى أقل من 63 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها التي بلغت نحو 1.4% في جلسة أمس الخميس، بعدما كانت تُتداول بالقرب من مستوى 65 ألف دولار.

تراجع بيتكوين إلى 66.5 ألف دولار مع تهديد ترامب بضرب إيران

وذكرت منصة «كوين ديسك» المتخصصة في أخبار العملات الرقمية، أن بيتكوين هبطت أيضًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا، وهو أحد أبرز المؤشرات الفنية المستخدمة لقياس اتجاه الزخم على المدى القصير، ما يعكس تزايد الضغوط البيعية على العملة.

التوترات الجيوسياسية تضغط على الأسواق

جاء هذا التراجع بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على أهداف داخل إيران، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين إلى تجنب الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

البيتكوين

تفاصيل الهجمات الأمريكية

وأشارت وكالة «فارس» الإيرانية إلى أن الغارات الأمريكية استهدفت خمسة جسور في جنوب البلاد، كما أصاب هجوم صاروخي برج مراقبة بحري، في تطور يعكس استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.

بيتكوين

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية وأسواق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

بيتكوين غارات أمريكية إيران التوترات الجيوسياسية الأسواق

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