قيمة "بيتكوين" تهبط دون 63 ألف دولار بعد ضربة أمريكية جديدة لإيران

تراجعت عملة بيتكوين إلى أقل من 63 ألف دولار ، اليوم الجمعة ، بعدما أدت غارات جوية أمريكية جديدة على إيران إلى زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في أخبار العملات الرقمية المشفرة؛ أن بيتكوين - أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية - انخفضت إلى ما دون 63 ألف دولار، مواصلة خسائرها البالغة نحو 1.4% في جلسة أمس الخميس، بعدما كان يتم تداولها قرب 65 ألف دولار، كما هبط سعرها إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يومًا، وهو مؤشر فني يُستخدم على نطاق واسع لقياس اتجاه الزخم قصير الأجل.

وأشارت وكالة (فارس) الإيرانية أن الغارات الجوية الأمريكية استهدفت خمسة جسور في جنوب المحافظة، كما أصاب هجوم صاروخي برج مراقبة بحري.