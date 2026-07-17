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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع ميدانيًا تطوير الطريق الدائري من الجامعة إلى المدابغ

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري في القطاع الممتد من كمين الجامعة حتى مدخل عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع

 ووجه باستكمال أعمال الحماية والصدادات على الترعة المجاورة للطريق، واستكمال إنشاء سور خرساني على ضفاف مصرف الجبل من الناحية الأخرى، بما يعزز عوامل السلامة ويحافظ على الأرواح والممتلكات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخطة الدولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق وتحسين جودة الحياة للمواطنين .. رافقه خلال الجولة أيمن محروس رئيس حي غرب.

حيث تابع محافظ أسيوط سير الأعمال الجارية، واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الجزيرة الوسطى التي تمتد بطول نحو 2160 مترًا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ وما يتم إنجازه من أعمال رفع كفاءة وتجميل وتنسيق للموقع العام، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للطريق وتعزيز السيولة المرورية.

ووجه اللواء محمد علوان بسرعة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، مع الانتهاء من أعمال الحماية على جانب الترعة واستكمال السور الخرساني الموازي لمصرف الجبل بما يوفر بيئة مرورية أكثر أمانًا ويحافظ على الطريق ومستخدميه.

وأكد محافظ أسيوط أن تطوير الطرق والمحاور المرورية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق وتحسين الميادين والمداخل والمحاور المرورية بمختلف المراكز والأحياء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمحافظة، ويتواكب مع جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة.

محافظ أسيوط أسيوط الطريق الدائري حي غرب مدينة أسيوط الترعة

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