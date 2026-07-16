أسيوط تطلق مبادرة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين النشء والشباب

أكد محافظ أسيوط محمد علوان حرص الدولة على دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية قدرات النشء والشباب، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - أن مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، استضافت فعاليات النسخة السادسة من برنامج "نتشارك"، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف إعداد جيل واعي يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه، من خلال تنمية قدراته على رصد القضايا المجتمعية وتحليلها، وابتكار حلول عملية ومستدامة لها، إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة والعمل التطوعي.

وأضاف علوان أن مركز شباب أبوتيج شهد انطلاق أولى فعاليات المبادرة بالمحافظة بمشاركة 15 من النشء، حيث تضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية والأنشطة التفاعلية التي ركزت على تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل الفعال، وتعزيز قدرة المشاركين على تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إطلاق المبادرة جاء عقب الانتهاء من برنامج تدريبي مكثف استهدف النشء من الفئة العمرية (13–17 عامًا) والشباب من (18–21 عامًا)، بهدف تنمية مهاراتهم في تحديد التحديات المجتمعية، وتحليلها، ووضع خطط عملية لتنفيذ مبادرات تسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية داخل مجتمعاتهم.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار دعم المحافظة لكافة البرامج والمبادرات التي تستهدف الاستثمار في طاقات الشباب والنشء، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية، وإكسابهم الخبرات اللازمة للمشاركة في العمل العام، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية مؤهلة وقادرة على المساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.