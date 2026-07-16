قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط
إصابة طالبة بحالة نفسية داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بالدقهلية
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم ؟
علامات الإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي .. تعرّف عليها
سوريا تحبط ‏شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من العراق
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفرض هيبة الدولة، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع جميع أشكال البناء المخالف، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي، تضمنت 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 68 متر مربع، وإزالة 7 حالات متغيرات مكانية على مساحة 620 متر مربع و18 سهم زراعي، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط واحد، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات جديدة، وأن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان إزالة المخالفات في مهدها ومنع تكرارها، بما يحقق مستهدفات الموجة الـ29 ويعزز سيادة القانون.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تستمر حتى 17 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الزمني المقرر، لافتًا إلى تكثيف أعمال المتابعة اللحظية للمتغيرات المكانية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء وعدم التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للإبلاغ عن أي مخالفات، بما يسهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط حملات إزالة إزالة التعديات الأراضي الزراعية أراضي أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

فتوح

بعد إحالته للمحكمة الجنائية.. أول تعليق من أحمد فتوح: يا جماعة أنا كويس

سبيد

رسالة من سبيد إلى لامين يامال قبل نهائي كأس العالم

الأرجنتين

رسالة نارية من فتحي سند بعد تأهل الأرجنتين: الإنجليز سلموا أنفسهم لميسي

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد