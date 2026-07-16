محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفرض هيبة الدولة، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع جميع أشكال البناء المخالف، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدي، تضمنت 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 68 متر مربع، وإزالة 7 حالات متغيرات مكانية على مساحة 620 متر مربع و18 سهم زراعي، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط واحد، وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات جديدة، وأن أعمال الرصد والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان إزالة المخالفات في مهدها ومنع تكرارها، بما يحقق مستهدفات الموجة الـ29 ويعزز سيادة القانون.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 تستمر حتى 17 يوليو الجاري، وفقًا للجدول الزمني المقرر، لافتًا إلى تكثيف أعمال المتابعة اللحظية للمتغيرات المكانية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أراضي الدولة وصون الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها.

محافظ أسيوط يتفقد الجمعية الزراعية بقرية بني فيز ويتابع انتظام صرف الأسمدة للمزارعين ضبط 600 زجاجة زيت تموين مدعم قبل بيعها بالسوداء في أسيوط ضبط 450 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمركز أبو تيج في أسيوط محافظ أسيوط في زيارة مفاجئة لمستشفى الإيمان العام.. فتح شباك تذاكر إضافي

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء وعدم التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للإبلاغ عن أي مخالفات، بما يسهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.