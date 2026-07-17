الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة التنف ويهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، تنفيذ هجوم استهدف مركزًا للعمليات العسكرية الأمريكية في منطقة التنف السورية، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية، تزامنًا مع تهديد طهران بوقف حركة تصدير النفط والغاز عبر مضيق هرمز إذا استمرت الهجمات الأمريكية.

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة التنف

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه نفذ هجومًا على مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف السورية، ردًا على مقتل جنود إيرانيين في مدينة إيرانشهر.

وجاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني عبر تطبيق "تلغرام": "يُعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية."

الولايات المتحدة أعلنت سابقًا سحب قواتها

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في فبراير الماضي سحب قواتها من قاعدة التنف وتسليمها إلى السلطات السورية، في إطار إعادة ترتيب انتشارها العسكري داخل سوريا.

تصعيد إقليمي وتحركات لتجنب اتساع الحرب

ويأتي هذا التطور في وقت تحاول فيه سوريا تجنب الانجرار إلى الحرب المتصاعدة في المنطقة، التي امتدت تداعياتها إلى عدة دول، من بينها لبنان، حيث تتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل الهجمات، إضافة إلى العراق الذي شهد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة نفذتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران.

تهديد بإغلاق مضيق هرمز

وأكد الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، محذرًا من أن استمرار الهجمات الأمريكية سيؤدي إلى وقف تصدير النفط والغاز عبر الممر المائي، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالميًا.