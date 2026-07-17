الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين على كورنيش الإسكندرية، ظهر خلاله أحدهما يقود سكوترًا كهربائيًا بينما يسحب صديقه الجالس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني حظي بإشادة واسعة.

وأرفق ناشرو الفيديو المقطع بأغنية "يا صاحبي أنت اللي لوحدك شبهي"، في إشارة إلى قوة الصداقة بينهما، وهو ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل.

ولاقى المشهد تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بتصرف الشاب واعتبروه نموذجًا للوفاء والدعم، مؤكدين أن اللقطة جسدت المعنى الحقيقي للصداقة، وملأت مواقع التواصل برسائل الإعجاب والثناء.