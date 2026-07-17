ضبط شخص تعدى على كلب بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد جيرانها لقيامه بالتعدى على كلب بالضرب وتكبيله بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبسؤالها أقرت بحدوت مشادة كلامية بينها وبين أحد جيرانها على إثر ذلك قام بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات بسبب معاتبتها له لقيامه بالتعدى على كلب بالضرب وتكبيله.





امكن ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة القسم "من ذوى الإحتياجات الخاصة") وبحوزته كلب "غير مرخص"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المٌشار اليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية.