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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسن صدقي أول مصري يرأس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

الحسن صدقي
الحسن صدقي
أ ش أ

حقق الحسن صدقي، لاعب منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إنجازا تاريخيا بعد انتخابه رئيسا للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة (IWBF)، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الدولي، وعضوًا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي بحكم رئاسته للجنة.

وجاء انتخاب صدقي خلال الاجتماع الأول للجنة اللاعبين الجديدة، الذي استضافه مقر "بيت باتريك باومان لكرة السلة" بمدينة ميس السويسرية، عقب الانتخابات الأخيرة للاتحاد الدولي، بحضور ممثلي اللاعبين من مختلف قارات العالم، وبدعم من منحة مقدمة من اللجنة البارالمبية الدولية.

وضمت اللجنة الجديدة ثمانية ممثلين عن اللاعبين من مختلف مناطق الاتحاد الدولي، هم: الحسن صدقي (مصر)، وجيمس ماكسورلي (بريطانيا)، وهانا دود (أستراليا)، وكادي داندينو (كندا)، وجون بوي (الولايات المتحدة)، وماريسكا بيجر (هولندا)، وهيروكي كوزاي (اليابان)، وميشيل موغانيدي (جنوب أفريقيا).

وخلال الاجتماع، تم انتخاب الحسن صدقي رئيسًا للجنة، بينما تقاسمت الهولندية ماريسكا بيجر والكندية كادي داندينو منصب نائب الرئيس، في خطوة تعكس توجه الاتحاد الدولي نحو تعزيز العمل الجماعي داخل اللجنة.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة رياضية وإدارية متميزة للحسن صدقي، الذي نجح في كسب ثقة ممثلي اللاعبين حول العالم، ليقود اللجنة المسؤولة عن نقل صوت الرياضيين والمشاركة في رسم السياسات المتعلقة بتطوير اللعبة على المستوى الدولي.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، جابرييل زانغينفيند، أن لجنة اللاعبين تمثل أحد أهم أركان منظومة الاتحاد، لما تقوم به من دور محوري في إيصال آراء اللاعبين والمساهمة في تطوير اللعبة عالميًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع أسهم في بناء رؤية مشتركة بين الأعضاء الجدد وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الحسن صدقي عن سعادته بالثقة التي حظي بها، مؤكدًا أن المنصب يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لخدمة جميع لاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة حول العالم.

وقال صدقي: "إنه لشرف كبير أن أُنتخب رئيسًا للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي. كرة السلة على الكراسي المتحركة غيّرت حياتي، وسأعمل بكل جهدي لضمان وصول صوت اللاعبين إلى جميع مستويات صنع القرار داخل الاتحاد الدولي، مع زيادة الوعي بدور اللجنة وتعزيز مشاركة الرياضيين في تطوير اللعبة".

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الجديدة تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة، التي تركز على تعزيز التواصل مع اللاعبين، وتوسيع مشاركتهم في القرارات، ودعم انتشار وتطوير كرة السلة على الكراسي المتحركة على مستوى العالم، في وقت تواصل فيه الكفاءات المصرية فرض حضورها داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

الحسن صدقي لاعب منتخب مصر لكرة السلة الكراسي المتحركة رئيسا للجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

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