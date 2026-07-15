2.5 مليون دولار سنويا.. الأهلي طرابلس يحسم صفقة مايلي

حسم نادي الأهلي طرابلس الليبي تعاقده مع الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب التقارير، وافق ماييلي على الانتقال إلى الأهلي طرابلس مقابل راتب سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي على مستوى الكرة الليبية.

ويأتي التعاقد مع المهاجم الكونغولي ضمن خطة الأهلي طرابلس لإبرام صفقات قوية، بهدف المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، بعدما نجح النادي في استقطاب عدد من الأسماء البارزة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية، ليبدأ ماييلي مشواره الجديد بقميص الأهلي طرابلس.