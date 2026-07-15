من الرقابة إلى التخفيضات.. خطة التموين لتوفير السلع بأسعار مناسبة

تواصل الدولة جهودها للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، عبر التوسع في المنافذ الحكومية وتشديد الرقابة على الأسواق.

استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بالتزامن مع طرح منتجات بأسعار مخفضة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات.

تخفيف الأعباء المعيشية

كما كشفت الوزارة عن استعدادها لإطلاق عروض جديدة على عدد من السلع خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز توافر المنتجات بجودة وأسعار مناسبة.

رقابة مشددة لضبط الأسواق

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان وصول السلع إلى المواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتطلب رقابة مستمرة تمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

توافر السلع الأساسية

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أجهزة الرقابة تتابع الأسواق بشكل يومي، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية في مختلف المحافظات.

الدواجن المجمدة بـ113 جنيهًا

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن الوزارة تطرح الدواجن المجمدة بسعر 113 جنيهًا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عروض وتخفيضات جديدة على عدد من السلع الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

التوسع في توفير السلع المخفضة

وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في توفير السلع المخفضة من خلال حملات ترويجية ومبادرات تستهدف زيادة الإقبال على المنافذ الحكومية.

التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة

وأوضح كمال أن منظومة توزيع السلع تعتمد على شبكة واسعة من المنافذ المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن منافذ "جمعيتي" تغطي القرى والنجوع، إلى جانب أكثر من 300 سيارة تعمل كمنافذ متنقلة لتوصيل السلع إلى المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن منظومة توفير السلع تضم أيضًا 635 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة، و1500 منفذ تابعًا لجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى 140 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين في مختلف المحافظات بأسعار مناسبة.