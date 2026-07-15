بسبب نقص الوزن.. حملة تموينية على مخابز المنوفية ومحاضر للمخالفين

شنت الوحدة المحلية بزاوية الناعورة التابعة لمركز ومدينة الشهداء، بالتنسيق مع إدارة تموين الشهداء، حملة تفتيشية على المخابز بقرى نادر وزاوية الناعورة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، لنقص وزن رغيف الخبز، ومخالفة اشتراطات النظافة، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر رغيف الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل محافظة المنوفية تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف المراكز والمدن والقرى، لإحكام الرقابة على المخابز، وضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات التموينية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.