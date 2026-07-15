مصرع أب ونجله في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية حادث تصادم مأساوي صباح اليوم "الأربعاء" أدى إلى وفاة سائق ونجله.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالتحديد عند نزلة سعد عطية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات الإسعاف وتبين مصرع أب ونجله نتيجة الحادثة وجاءت أسماءهم كالتالي اشرف محمد ونجله عمر أشرف من محافظة الشرقية.

وتم نقل الجثامين لمستشفى الباجور التخصصي في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع الانشغالات من الطريق لعودة حركة المرور مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.