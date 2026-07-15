تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني هيئة البحر الأحمر تداول 10 آلاف طن بضائع و661 شاحنة و151 سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد تحركات السفن (وصولًا وسفرًا) 8 سفن، إلى جانب تسجيل وصول وسفر 1342 راكبًا عبر مواني الهيئة المختلفة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر - فى بيان اليوم / الأربعاء / - أن حركة الواردات شملت 5 سفن، و3500 طن بضائع، و390 شاحنة، و140 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 3 سفن، و6500 طن بضائع، و271 شاحنة، و11 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن هي: "بريدج"، و"الحرية"، و"ALCUDIA EXPRESS"، بينما غادرت الميناء السفينتان "الحرية 2" و"PELAGOS EXPRESS".

وأضاف المركز أن ميناء نويبع البحري شهد تداول 2775 طن بضائع و153 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "الحسين" و"آيلة".