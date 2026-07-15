وزير العمل يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة العمل الرقمية

عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي شركة SGT للحلول الرقمية، المنفذة لـ"منصة العمل الرقمية"، وبحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الإدارات المختصة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات النهائية لإطلاق المنصة، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه الجهود في إطار استمرار وزارة العمل في التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا وتطوير الخدمات الرقمية للمواطنين.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من ممثلي الشركة المنفذة حول نسب الإنجاز، ومراحل التشغيل التجريبي، وخطة الإطلاق الرسمي، وما تم الانتهاء منه من أعمال الربط والتكامل بين الأنظمة المختلفة، إلى جانب استعراض جاهزية البنية التكنولوجية وتأمين قواعد البيانات، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تتميز بالسرعة والدقة وسهولة الاستخدام.

وأكد وزير العمل أن "منصة العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الوزارة، وتجسد رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتقديم خدمات حكومية عصرية تتسم بالكفاءة والشفافية والسرعة، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.".

وأضاف الوزير: "نستهدف من خلال المنصة توفير باقة متكاملة من خدمات الوزارة إلكترونيًا، وفي مقدمتها خدمات التشغيل الداخلي والخارجي، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، وخدمات التدريب المهني والتسجيل في البرامج التدريبية، إلى جانب التوسع التدريجي في إتاحة مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل، ودعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة."

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية وفق أعلى معايير الجودة والأمان السيبراني، مع استمرار التنسيق الكامل بين الشركة المنفذة والإدارات الفنية المختصة بالوزارة، لضمان إطلاق المنصة بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة للمستفيدين...وأوضح ممثلو الشركة المنفذة أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المقررة، وأنه تم الانتهاء من جانب كبير من أعمال التنفيذ والتكامل الفني، مع استمرار الاختبارات النهائية تمهيدًا للإطلاق الرسمي، مؤكدين أن المنصة ستوفر خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المتعاملين مع الوزارة.

وقد شارك في الاجتماع ممثلو الشركة المنفذة، إلى جانب قيادات الوزارة، ومسؤولي الإدارات المختصة، والفريق الفني المشرف على تنفيذ المشروع، حيث جرى استعراض الخطوات التنفيذية النهائية، ومناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان نجاح إطلاق "منصة العمل الرقمية"، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في خطة وزارة العمل لتحديث منظومة الخدمات، ودعم التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال..