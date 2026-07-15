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هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال

مباراة إنجلترا والأرجنتين
مباراة إنجلترا والأرجنتين
خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة، والمصريين بصفة خاصة، إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا تاريخيًا بين اثنين من أكبر منتخبات العالم.

صراع كروي تاريخي

تحمل المباراة أهمية خاصة، ليس فقط بسبب المنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ولكن أيضًا لما تمثله من امتداد لصراع كروي تاريخي شهد مواجهات لا تُنسى في بطولات كأس العالم، إلى جانب الخلفية السياسية المتعلقة بالخلاف بين البلدين حول جزر فوكلاند (مالفيناس).

ويسعى منتخب إنجلترا، بقيادة هاري كين، إلى بلوغ نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب الوحيد في نسخة 1966، بعدما نجح في تجاوز منتخبات الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج خلال الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يواصل منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم، بعدما تخطى كاب فيردي، ثم منتخب مصر في دور الـ16، قبل أن يحجز مقعده في المربع الذهبي على حساب منتخب سويسرا.

موعد مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تقام مباراة إنجلترا والأرجنتين، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، على ملعب مدينة أتلانتا الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تنقل شبكة beIN Sports مباراة إنجلترا والأرجنتين عبر عدة قنوات، وجاءت قائمة المعلقين كالتالي:

ـ beIN MAX 1: علي سعيد الكعبي.

ـ beIN MAX 2: حفيظ دراجي.

ـ beIN MAX 3: خليل البلوشي.

ـ beIN MAX 4: أحمد البلوشي.

الجمهور المصري يتابع المباراة بـ «رغبة انتقامية كروية»

متابعة المصريين الشغوفة لمباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 لا تقتصر فقط على كونها قمة كروية كلاسيكية تجمع بين عملاقين، حيث يتابع الجمهور المصري اللقاء برغبة "انتقامية كروية" غير مباشرة ضد الأرجنتين بعد أحداث دور الـ 16 المثيرة للجدل، مع تعاطف كبير مع المنتخب الإنجليزي الذي ساندت رموزه الفراعنة عقب الخروج من المونديال، وترتبط كافة العوامل بشكل مباشر وجداني بحدث قريب جداً مسّ الجمهور المصري في هذه البطولة: 

​1. الغضب من "الظلم التحكيمي" في مباراة مصر والأرجنتين 

​السبب الرئيسي والشرارة الأولى لهذه المتابعة الخاصة هي مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ 16؛ حيث ودع الفراعنة البطولة بعد خسارة دراماتيكية بنتيجة (3-2). صاحبت تلك المباراة قرارات تحكيمية أثارت غضباً عارماً في الشارع المصري، مثل إلغاء هدف للمنتخب المصري والتغاضي عن ركلات جزاء.

هذا الشعور بـ "الظلم" جعل قطاعاً كبيراً من المصريين يناصرون أي منافس يلعب ضد الأرجنتين، وفي هذه الحالة هي إنجلترا. 

​2. التضامن الإنجليزي مع مصر 

​عقب مباراة الفراعنة والتانجو، نال المنتخب المصري تعاطفاً كبيراً من وسائل إعلام وشخصيات إنجليزية بارزة. على رأس هؤلاء كان أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر، الذي انتقد بشدة حكم اللقاء الفرنسي فرانسوا ليتكسير واتهمه بـ "تطبيق القانون بمعيارين" والانحياز للأرجنتين، هذا الدفاع الإنجليزي عن حق مصر عزز من ميل المشجعين المصريين لتشجيع الأسود الثلاثة. 

​3. اتهامات "محاباة الفيفا" لميسي

​انتشرت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين الجماهير المصرية والعربية تتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمحاولة تسهيل طريق ليونيل ميسي والأرجنتين نحو النهائي التاريخي. تحولت المباراة بين إنجلترا والأرجنتين إلى ساحة تترقب فيها الجماهير مدى نزاهة التحكيم وتقنية الـ VAR وما إذا كانت ستنحاز مجدداً للتانجو. 

​4. الإشادة بـ "التكتيك المصري" ضد ميسي 

​الصحافة البريطانية نفسها ساهمت في جذب انتباه المصريين للمباراة؛ حيث نشرت صحف كبرى مثل ديلي ميل تقارير تنصح مدرب إنجلترا توماس توخيل بضرورة دراسة الطريقة الدفاعية التي لعبت بها مصر ضد ميسي للحد من خطورته. هذا التقدير الفني للمنتخب المصري جعل الجماهير تتابع اللقاء لترى إن كان الإنجليز سيطبقون "الخلطة المصرية" بنجاح. 

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