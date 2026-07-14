إنجلترا والأرجنتين.. 5 مواجهات ترسم ملامح الطريق إلى نهائي كأس العالم

في واحدة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة وترقبا، يتجدد الصدام التاريخي بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين عندما يلتقيان في نصف نهائي مونديال 2026 على ملعب أتلانتا، في مواجهة لا تحدد فقط هوية المتأهل إلى المباراة النهائية، بل تعيد إحياء واحدة من أعرق المنافسات في تاريخ كرة القدم العالمية.

تأتي المباراة بعدما شق المنتخبان طريقا صعبا نحو المربع الذهبي، وسط تألق نجوم الصف الأول يتقدمهم ليونيل ميسي وجود بيلينجهام وهاري كين.

صراع تاريخي يمتد لأكثر من 60 عاما

لم تكن مواجهات إنجلترا والأرجنتين في كأس العالم مجرد مباريات كرة قدم، بل تحولت إلى أحداث تاريخية ارتبطت بلحظات لا تنسى داخل المستطيل الأخضر.

والتقى المنتخبان خمس مرات في نهائيات كأس العالم قبل مواجهة 2026، جاءت نتائجها كالتالي:

1962 (تشيلي): فازت الأرجنتين 3-1 في دور المجموعات.

1966 (إنجلترا): انتصر أصحاب الأرض 1-0 في ربع النهائي، قبل أن يتوجوا بأول لقب عالمي.

1986 (المكسيك): فازت الأرجنتين 2-1 في ربع النهائي، في المباراة الشهيرة التي سجل فيها دييجو مارادونا هدفي "يد الله" و"هدف القرن".

1998 (فرنسا): تعادل الفريقان 2-2، قبل أن تحسم الأرجنتين التأهل بركلات الترجيح.

2002 (كوريا الجنوبية واليابان): استعادت إنجلترا تفوقها بالفوز 1-0 بهدف ديفيد بيكهام من ركلة جزاء.

طريق إنجلترا إلى نصف النهائي

وصل منتخب إنجلترا إلى نصف النهائي بعد سلسلة من المباريات الصعبة، حيث تصدر مجموعته، ثم تجاوز الكونغو الديمقراطية في دور الـ 32، وأقصى المكسيك في ثمن النهائي رغم اللعب لفترات بعشرة لاعبين، قبل أن يقلب تأخره أمام النرويج في ربع النهائي إلى فوز 2-1 بفضل ثنائية جود بيلينجهام، الذي أصبح النجم الأبرز في مشوار "الأسود الثلاثة".

الأرجنتين تبحث عن نهائي جديد

أما الأرجنتين، حاملة لقب نسخة 2022، فقد عانت في طريقها إلى نصف النهائي، إذ تجاوزت الرأس الأخضر ثم مصر، قبل أن تهزم سويسرا في ربع النهائي، مع استمرار تألق ليونيل ميسي الذي يتصدر قائمة هدافي المنتخب في البطولة، ويقود كتيبة ليونيل سكالوني بحثا عن نهائي جديد وإنجاز تاريخي بإحراز لقبين متتاليين.

بيلينجهام أمام ميسي

تحمل المباراة مواجهة خاصة بين جيلين مختلفين؛ ليونيل ميسي، صاحب الخبرة والتاريخ، في مواجهة جود بيلينجهام الذي أصبح المحرك الأساسي للمنتخب الإنجليزي خلال البطولة.

كما يعول المدرب توماس توخيل على خبرة هاري كين، بينما يراهن سكالوني على الانسجام الكبير بين ميسي وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز، في مباراة يتوقع أن تحسمها التفاصيل الصغيرة.

أرقام قبل القمة

تشير الإحصائيات إلى تقارب كبير بين المنتخبين، إذ تمنح بعض النماذج التحليلية أفضلية طفيفة لإنجلترا، بينما تمتلك الأرجنتين أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

موعد المباراة

والجدير بالذكر، أن تقام مباراة إنجلترا والأرجنتين مساء الأربعاء 15 يوليو 2026 على ملعب أتلانتا، والفائز منها سيحجز مقعده في نهائي كأس العالم لمواجهة المتأهل من مباراة فرنسا وإسبانيا، بينما يخوض الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.