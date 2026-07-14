بعد تألقه في المونديال.. عملاق أوروبي يستهدف التعاقد مع هيثم حسن

دخل نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا في سباق التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، بعدما بدأ مفاوضاته مع نادي ريال أوفييدو الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع El Gol Digital الإسباني، فإن إدارة ليفربول تسعى لاستغلال هبوط ريال أوفييدو إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، من أجل التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب الذي لفت الأنظار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن هيثم حسن يحظى أيضًا باهتمام من ناديي سيلتك الاسكتلندي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، ما يزيد من حدة المنافسة على الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

وأشار الموقع إلى أن ريال أوفييدو لا يمانع رحيل اللاعب، لكنه يتمسك بالحصول على أعلى مقابل مالي ممكن، في ظل تزايد اهتمام الأندية الأوروبية بضمه.

وجاء هذا الاهتمام بعد المستويات المميزة التي قدمها هيثم حسن مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث نجح في لفت أنظار عدد من كشافي الأندية الكبرى، ليصبح أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى أحد كبار الدوريات الأوروبية خلال الصيف الحالي.