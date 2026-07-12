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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيثم حسن: أزمة أوراقي قبل مباراة نيوزيلندا انتهت خلال 24 ساعة.. ومحمد صلاح مثلي الأعلى

هيثم حسن
هيثم حسن
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أدلى اللاعب هيثم حسن بعدد من التصريحات خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة mbc مصر، والتي أكد خلالها أنه بفتخر بكونه أحد لاعبي المنتخب الوطني؛ وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

هيثم حسن: أزمة أوراقي قبل مباراة نيوزيلندا انتهت خلال 24 ساعة.. وتمثيل منتخب مصر حلم تحقق
أكد هيثم حسن أن ارتداء قميص منتخب مصر يمثل بالنسبة له مصدر فخر وسعادة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشاركة مع الفراعنة كانت هدفًا سعى لتحقيقه منذ فترة طويلة.
لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير
أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أنه لم يتردد في اختيار تمثيل الفراعنة رغم امتلاكه فرصة اللعب لمنتخبي تونس وفرنسا، مشددًا على أن ارتداء قميص المنتخب المصري يُعد شرفًا كبيرًا بالنسبة له.
هيثم حسن : هدفي الملغى أمام الأرجنتين من أجمل أهداف كأس العالم
أكد هيثم حسن أن منتخب مصر يمتلك المقومات التي تجعله من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، مشددًا على أن الجيل الحالي قادر على تحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة.
هيثم حسن: محمد صلاح مثلي الأعلى.. دعمني في أصعب لحظاتي وأتمنى السير على خطاه
أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن قائد الفراعنة محمد صلاح يُعد من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يمثل قدوة كبيرة له داخل وخارج الملعب.

هيثم حسن: خرجنا أمام الأرجنتين مرفوعي الرأس.. وفخور بما قدمناه مع منتخب مصر
أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن الخروج من كأس العالم كان مؤلمًا للغاية، خاصة أن اللاعبين كانوا على أعتاب التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنهم غادروا البطولة وهم مرفوعو الرأس بعدما حصدوا احترام الجماهير.

هيثم حسن: الكرة المصرية لا تقل عن أوروبا.. ولدينا مواهب تستحق الظهور عالميًا
أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن الكرة المصرية تمتلك إمكانات كبيرة ولا تقل من حيث جودة اللاعبين عن العديد من المدارس الكروية، مشيرًا إلى أن المواهب الموجودة في الدوري المصري تستحق فرصًا أكبر للظهور على الساحة العالمية.

هيثم حسن: مصر بلدي.. وفرنسا الأقرب لحصد اللقب بعد خروج الفراعنة
أكد هيثم حسن أن منتخب فرنسا يعد المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة بعد خروج منتخب مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن انتماءه الأول والأخير يظل لمنتخب مصر.

هيثم حسن نيوزيلندا مباراة نيوزيلندا منتخب مصر

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